Отиде си основател на Екогласност и СДС

Пиксабей

Тази нощ е починал Деян Кюранов, съобщават от Центъра за либерални стратегии.

Кюранов е доктор по философия, съосновател на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС, напуснал политиката през 1990 година, припомня БНР.

Оттогава работи в неправителствени организации и като програмен директор на Центъра за либерални стратегии.

