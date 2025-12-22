Отиде си певецът Крис Риа

Кадър Youtube

Певецът Крис Риа, известен с хита „Driving Home for Christmas“, е починал на 74-годишна възраст след кратко боледуване, съобщи DailyMail, цитиран от Дарик.

„С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия любим Крис. Той си отиде спокойно в болница по-рано днес след кратко боледуване, заобиколен от семейството си“, гласи изявление на съпругата му Джоан и двете им дъщери Джоузи и Джулия.

Риа е роден на 4 март 1951 г. в Мидълзбро, Великобритания.

Емблематичната песен „Driving Home for Christmas“ се появява в класацията UK Singles Chart всяка година от 2007 г. насам, като достигна 10-о място през 2021 г.

Крис дълго време се бори със сериозни здравословни проблеми, включително перитонит, рак на панкреаса и диабет.

