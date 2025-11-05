Отиде си режисьорът Росен Елезов

стоп кадър: Нова Нюз, архив

На 72 години е починал е режисьорът Росен Елезов, предаде БНТ.

По този повод обществената медия променя програмата си в памет на Росен Елезов, режисьор на предаването на БНТ "До Европа и напред" и един от авторите на портретната документална поредица "БНТ представя".

Тази вечер, 5 ноември, от 21.00 ч. БНТ 1 ще излъчи епизод от предаването "Моят плейлист" с негово участие.

На 8 ноември, събота, от 18.45 ч. по БНТ 2 може да гледате документалния му филм "Двамата Габровски".

Панихидата ще се състои на 7 ноември, петък, от 14.30 ч. в храм "Света София".

