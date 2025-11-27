Отиде си видна фигура в ГЕРБ

Пиксабей

Тъжна вест разтърси средите на ПП ГЕРБ в Югозапада. Издъхна Венета Тенева - жената, посветила години от живота си на партия ГЕРБ, пише struma.com.

От първите си стъпки като експерт в екипа на Бойко Борисов до всеотдайната ѝ работа с бившия кмет на Банско Георги Икономов, Венета винаги е демонстрирала професионализъм, отдаденост и усмивка, която озаряваше всеки ден.

Тя ще остане в паметта ни не само с победите на изборите и успехите в кариерата , но и с голямото си сърце на един добър човек, който умееше да вдъхновява и подкрепя.

