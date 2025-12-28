Отиде си журналистката Богомила Косатева

Снимка Пиксабей

Почина журналистката от БНТ Богомила Косатева, съобщиха нейните близки, цитирани от Факти.

Тя има дълга професионална кариера, голяма част от която е свързана с обществената телевизия като репортер, редактор, водещ и автор на документални филми.

Поклонението ще бъде утре от 11 часа на Централните софийски гробища.

Поклон пред паметта ѝ.

