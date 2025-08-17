Отиде си звезда от "Супермен"

Пиксабей

Терънс Стамп, английският актьор, който изигра злодея генерал Зод във филмите за Супермен, почина на 87-годишна възраст, съобщи BBC.

В кариера, обхващаща шест десетилетия, номинираният за „Оскар“ актьор участва във филми, сред които „Приключенията на Присила, кралицата на пустинята“, „Далеч от лудата тълпа“ и „Валкирия“.

Стамп е починал в неделя сутринта, съобщи семейството му в изявление пред информационна агенция Ройтерс.

„Той оставя след себе си изключително творчество, както като актьор, така и като писател, което ще продължи да докосва хората години наред“, казаха те.

