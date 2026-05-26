Откараха Нетаняху в болница

Израелският премиер Бенямин Нетаняху бе откаран в болница в Ерусалим късно в понеделник, съобщиха израелските медии. В съобщенията, позоваващи се на кабинета на Нетаняху, се посочва, че той е бил на стоматологично лечение. Не бяха дадени допълнителни подробности, предаде Актуално.

Преди около месец 76-годишният политик заяви, че е претърпял лечение за злокачествен тумор на простатата, а по-късно заяви, че е здрав. Нетаняху също така заяви, че е отложил публикуването на доклада за здравословното си състояние, за да попречи на иранското ръководство да го използва за пропаганда.

По време на войната с Иран в социалните медии се появиха слухове, че Нетаняху е починал. Спекулации относно състоянието на здравето му се появиха както в страната, така и в чужбина.

Израелският премиер е бил лекуван в болница на няколко пъти в миналото поради здравословни проблеми. През 2024 г. той претърпя и операция за херния, а през 2023 г. му беше поставен пейсмейкър.

Миналата година той страдаше от възпаление на червата, от което успя да се възстанови у дома.

