Откараха Стефани в 4-то районно управление

кадър: Бтв

20-годишната Стефани, която планински спасители и доброволци издирваха два дни във Витоша, беше отведена в 4. районно управление, след като слезе от планината по-рано тази вечер, научи bTV.

Пред управлението пристигна Спешна помощ с екип, който да я прегледа. Бтв се свърза се с тях. Оттам потвърдиха, че са прегледали момичета и то е клинично здраво.

Майката на Стефани, която подаде сигнал за изчезването ѝ, също дойде развълнувана, за да се види с нея. bTV засне момента на пристигането ѝ.

Младата жена беше открита в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние.

„В момента, в който чухме новината, че се издирва Стефи, дойдохме, за да подкрепим Мария – нейната майка, да не бъде сама в тежкия момент. Дойдохме вчера от Казанлък“, коментира Мариян Жеков, приятел на семейството.

„Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление и отзивите са, че е добре физически. От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина“, сподели мъжът.

„Детето ти да е живо след три дни в планината. Дойдохме. Мария е вътре и чакаме. Едно огромно благодаря на тези хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша. Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян Жеков.

Днес беше вторият ден, в който Стефани се издирваше. В успешната спасителна операция взеха участие СДВР, Планинската спасителна служба към БЧК и доброволци.

В четвъртък на обед Стефани излиза от вкъщи и след това не се връща. Близо 9 часа по-късно майка ѝ подаде сигнал в полицията.

За последно Стефани беше видяна на 6 ноември около 17:00 часа в района на резиденция "Бояна". После следите ѝ се загубиха.

Днес се разпространиха камери от хижа "Алеко", които показваха как 20-годишната жена преминава в района.

"Което ни казва едно нещо, че тя всъщност не бедства в планината, а просто се движи. В каква посока - очевидно е хаотична, защото е тръгнала от "Бояна" в посока "Княжево", "Владая", в един момент се оказва, че е минала някъде, за да отиде чак до "Алеко" на другия ден. Ние търсим някой, който си ходи в планината, а ние го гоним", коментира по-рано пред bTV Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба, за кадрите от разпространеното видео.

В района беше пуснат и дрон, който от птичи поглед да огледа.

