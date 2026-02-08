Откараха дете в болница, след като бе ударено от моторист на пътя

Снимка Булфото

Тежък инцидент на пътя в българско село.

18-годишен моторист удари дете в ямболското село Воденичане. Около 15 часа днес младежът губи контрол над превозното средство, напуска платното за движение и удря 7-годишното дете, което стои на тротоара. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, но няма категория за управление на мотор.

Детето е прието в тежко състояние и с множество травми в МБАЛ- Ямбол.

Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха и то ще бъде транспортирано в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив с медицински хеликоптер, пише btvnovinite.bg.

