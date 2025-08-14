Отказа се да бъде полицай и изуми хората в наше село

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Кирил Рангелов е пример как никога не трябва да се отказваш, и когато си решил едно нещо да го правиш, трябва да си гониш мечтите. Той работи 18 години като пътен полицай в Перник, но след като някои неща в системата не му харесват, решава да приеме друго предизвикателство.

Заедно със съпругата си купуват място в Лесковец и постепенно успяват да го превърнат в зоокът, който вече радва окото на хората.

Началото обаче е трудно, тъй като близките на Кирил не му вярват, че ще се справи. Баба му хваща диабет, а баща му също е скептик.

Отделно липсва и вода, и предприемачът полага огромни усилия да си набавя такава с помпи и хидрофори. Нещата обаче постепенно се нареждат и Кирил сбъдва своята мечта.

Почнах с муфлон, кучета и една маймунка, която я взех от апартамента Сега имам 600-700 животни. Най-голямата атракция са ламите, но някои си харесват и козлетата. Имаме си също и вълчица, както и осем кенгура, гъски, елени, петлета, кокошки и много други, признава Кирилв.

Хората ме питат как помня имената на всички животни, а аз им отговарям, че това са мои дечица. Дори да ми предлагат милиони или да си сменим местата с депутат в Народното събрание, няма да приема. Не мога да си представя как ще се събудим и няма да сме при животните, и на чист въздух, допълва в „Да хванеш гората“ Кирил Рангелов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!