Отказа се от 100 хиляди лева в Биг Брадър

Кадър Нова тв

Тя не получи най-нисък вот от зрителите, а взе решение да напусне Къщата по собствено желание

Гръмогласната инфлуенсърка Михаела Василева, позната в Къщата с псевдонима “Овца”, напусна Big Brother. Тя взе решение да излезе от надпреварата за 100 000 лева по собствено желание. Михаела, както и Мина, получиха най-висока подкрепа от зрителите на NOVA – 33%, a нейният най-голям конкурент - автомонтьорката Лена само 5%.

През седмицата Михаела сподели, че иска да напусне социалния експеримент. След като беше попитана от Big Brother по време на живото излъчване той ѝ даде 10 минути да вземе окончателно решение. Тя излезе от най-коментираната къща в България с широка усмивка и определи себе си като победител. Освен Лена, от елиминация се спасиха още тираджията Калин и студентката по химия Мина.

Михаела ще гостува в подкаста “Голямата сестра” веднага след излизането си от риалити форма. Тя ще отговори на най-важния въпрос - защо реши да си тръгне от приключението на живота си. Подкастът ще бъде наличен в неделя от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!