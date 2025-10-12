реклама

Отказаха да качат мъж с инвалидна количка в столичен автобус

12.10.2025 / 17:54 1

кадър Bulgaria ON AIR

Отказаха да качат мъж с инвалидна количка в няколко автобуса на градския транспорт в София. Това е втори подобен случай за Михаил Атанасов. 

След сигнал от столичния автотранспорт започват проверка по случая.

Вече сме ви срещали с Михаил. В инвалидна количка е от 4 години и вместо да получава подкрепа, получава обида.

Въпреки това само преди няколко дни историята се повтаря. Отново три автобуса отказват да качат Михаил, а единият водач проявява особено грубо отношение. 

"За третия автобус реших да изляза пред него. Казах на шофьора, че няма да се махна, докато не отвори платформата. В този момент звукът, който излезе от автобуса, сте го чували само по Формула 1. Такава мръсна газ даде и избяга", сподели той.

Днес наш екип отиде заедно с Михаил на спирката в опит да се качи на автобус. Шофьорът подмина Михаил. Успя да се качи, но от втория опит.

След сигнала ни от Столичната община заявиха за Bulgaria ON AIR, че проверяват случая.

"От Столичния автотранспорт започнаха проверки и на записите от камерите, за да установият дали има нередности", гласи позицията. 

Вижте повече в репортажа на Паола Смоличка и оператора Мартин Стоянов.

 

MrBean (преди 35 минути)
Рейтинг: 191690 | Одобрение: -2005
Отдавна искам да изкажа удивлението си от шофьор на автобу по 109 .На спирка Зора/Бриз в посока последна спирка на Зл.Пясъци няма грам тротоар ,а дълбока 30 см. пътека изцяло от остри камъни -трошляк.Та може би заради това автобусът спира на разклонението за Хоризонт и от там Ахтпорта.Шофьорът спира,ръчно сваля платформата ,помага на жена инвалид в тежко състояние и възрастен мъж да я свалят ,после си потегля към последна спирка.Всички които видят това му ръкопляскат,но той бърза да освободи движението.Поклон,наистина,да е жив и здрав! Сигурно с количката са украинци и живеят най вероятно в хотела на мястото на Морски звуци..

