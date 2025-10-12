Отказаха да качат мъж с инвалидна количка в столичен автобус

кадър Bulgaria ON AIR

Отказаха да качат мъж с инвалидна количка в няколко автобуса на градския транспорт в София. Това е втори подобен случай за Михаил Атанасов.

След сигнал от столичния автотранспорт започват проверка по случая.

Вече сме ви срещали с Михаил. В инвалидна количка е от 4 години и вместо да получава подкрепа, получава обида.

Въпреки това само преди няколко дни историята се повтаря. Отново три автобуса отказват да качат Михаил, а единият водач проявява особено грубо отношение.

"За третия автобус реших да изляза пред него. Казах на шофьора, че няма да се махна, докато не отвори платформата. В този момент звукът, който излезе от автобуса, сте го чували само по Формула 1. Такава мръсна газ даде и избяга", сподели той.

Днес наш екип отиде заедно с Михаил на спирката в опит да се качи на автобус. Шофьорът подмина Михаил. Успя да се качи, но от втория опит.

След сигнала ни от Столичната община заявиха за Bulgaria ON AIR, че проверяват случая.

"От Столичния автотранспорт започнаха проверки и на записите от камерите, за да установият дали има нередности", гласи позицията.

Вижте повече в репортажа на Паола Смоличка и оператора Мартин Стоянов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!