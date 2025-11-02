Отказаха да се повишат цените на такситата в Шумен

Общинският съвет не прие предложението на таксиметровите шофьори да увеличи минималните им цени за превоз.

Така такситата в Шумен ще карат на цени от 2024 г. - минималните са 0,85 лв. – за дневна и нощна тарифа, максималните - 1,80 лв. през деня и 2,10 лв. през нощта.

Искането на превозвачите бе минималната тарифа да се увеличи до 1,29 лв. през деня и 1,59 лв. през нощта.

Против гласуваха 11 съветници, 5 бяха за, 15 се въздържаха, допълва Шум бг.

Според изискването на Закона за автомобилните превози всяка година до 31 октомври Общинският съвет приема минимална и максимална тарифа на таксиметровия превоз.

Данаил Данчев от „Кауза Шумен“ заяви, че ако се приемат по-високи минимални цени, то това ще натовари допълнително шуменци. Той добави, че би подкрепил вдигане на максималните цени, ако се инвестира в скъпи автомобили и много качествена услуга.

Според независимия съветник Петър Петров придвижването на шуменци става все по-трудно из града. „Разширихме Синята зона, електробусите все още седят в гаражите, а сега ако вдигнем и такситата, не знам как да се придвижва човек“.

Богомил Петров от ПП заяви, че и сега цената е достатъчно висока и таксиметровите превозвачи могат да си определят тарифите в тези граници.

От ГЕРБ предложиха минималната и максималната цена на таксиметровия превоз за следващите години да се определя по методика, както в по-големи градове в България. По думите на Светлозар Начев тя трябва да съдържа три компонента - инфлация, минимална работна заплата, цени на горива.

Решението на Общинския съвет не гарантира, че таксиметровата услуга няма да поскъпне, защото в момента големите фирми карат под максимално допустимата цена за километър.

