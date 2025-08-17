Отказаха кафе на жена 15 минути преди края на работното време
Кадър Ние, Потребителите
През лятото някои търговски обекти умишлено удължават работното си време, за да обслужат клиентите, които остават до по-дълго навън, но заради поведението на наетия персонал невинаги успяват. Това каза в ефира на БНР Габриела Руменова - основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.
„Дама ми сподели, че е била във фитнес на мола и след тренировката е планирала да си вземе кафе – точно 15 минути преди обявения край на работното време на заведението. Персоналът отказва да и направи кафе. Това на практика за тази дама означава, че търговският обект не работи, защото тя не може да получи услугата, на която се е надявала и която следва да получи в рамките на обявеното работно време.“, разказа Руменова.
„Изглежда дребно, но изобщо не е така. В Закона за защита на потребителите изрично е записано, че всеки търговски обект обявява на видно място работното си време и че спазването му е задължително“, посочи експертът. И информира, че глобата е от 300 до 1000 лв., а имуществената санкция може да достигне до 3000 лв.
Габриела Руменова обясни, че спазването на работното време е важно, защото потребителите го вземат предвид при пранирането на посещенията на обекта и покупките си. „Ако се окаже, че търговският обект е затворил по-рано, потребителят е изразходил време, средства, за да стигне до там, а не е могъл да си свърши работа.“, добави тя.
Според нея, приключването на работа дори 15 минути по-рано може да създаде проблем, от който да пострада и имиджът на търговеца. И се аргументира така:
„Дамата от историята е възразила пред персонала, а след получения отказ се е обадила на посочения телефон на обекта.
Скандалното е, че е същите служители, тъй като телефонът е бил вдигнат от тях, са я пуснали на високоговорител и са се отнесли подигравателно към сигнала.
Затова е предприела следваща стъпка – писмена жалба до търговеца през платформата му, която е успяла да изпрати 10 минути преди края на работното време.“
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!