Отказват възрастните водачи от шофирането с нови технологии

снимка: Булфото

Все по-активни са дебатите около максимална възраст, при която шофьорите имат адекватни реакции на пътя.

Много съвременни автомобили вече са оборудвани със системи за оценка на вниманието на водача - анализират продължителност на пътуването, време на деня, спазване на лентата, резки промени в скоростта и малки корекции на волана.

Ако системата открие сънливост или загуба на концентрация, тя предупреждава водача.

Разработката на General Motors отива още по-далеч, предава automedia.investor.bg.

Патентът, озаглавен "Система и метод за определяне на времето на водача за пенсиониране", ще проследява:

времето за реакция на водача

признаците на умора (присвиване на очи, например)

реакцията на външни стимули (сигнали от други автомобили)

спазването на правилата за движение: скорост, използване на мигачи и много други.

Въз основа на цялата тази информация системата ще оцени дали шофьорските умения се подобряват или влошават с течение на времето. Ако системата открие проблем, тя може да уведоми водача, член на семейството или настойник.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!