Откраднаха 20 000 лева от офис в Лом

От офис на фирма в Лом са откраднати 20 000 лева в брой. Парите са изчезнали в периода от 20 ч. на 3 октомври до 9:30 ч. на 4 октомври, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. На мястото е направен оглед от полицаи и следователи предава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.

Работата е възложена на Районното управление на МВР в Лом.

От полицейската дирекция в Монтана казаха, че в последните години подобни кражби от офиси на фирми са голяма рядкост, но е имало кражби на парични суми от частни домове.

