Откраднаха данните на 31 хиляди души при кибератака в Лихтенщайн

Пиксабей

Малкото княжество Лихтенщайн стана жертва на “голяма кибератака, при която бяха откраднати данните на 31 000 души“, съобщи правителството вчера, цитирано от ДПА.

Страната, разположена между Швейцария и Австрия, има население от около 41 000 души.

Правителството съобщи, че е свикало кризисния екип, воден от премиера Бригите Хаас и министъра на правосъдието Емануел Шедлер, пише БТА.

Атаката “е нарушила защитата на личните данни“, се казва в съобщението. Целта е бил “регистърът на бенефициентните собственици“ - база данни, съдържаща имената и други подробности за фактическите собственици на компании, фондации или тръстове.

Правителството заяви, че поддържа този регистър, за да предотврати прането на пари и финансирането на тероризма.

Княжеството е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Разположено на територия от едва 160 кв. км, то е и една от най-малките държави.

Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии.

Преди много години европейците, по-специално, използваха фондации и сметки там с цел укриване на данъци. Банковата тайна в данъчната област обаче беше премахната през 2017 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!