Откраднаха колата и инвалидната количка на тежко болен самотен баща на две деца
кадър: Бтв
Самотен тежко болен баща остана без кола и инвалидна количка след кражба.
Светлозар Дончев страда от болестта на Бюргер, предава Бтв.
Това е рядко заболяване, което води до ампутации на крайниците. Без инвалидната си количка той остава прикован за леглото, а 13-годишният му син се грижи за него.
Мъжът се нуждае от средства за нова количка и за лекарства и наем на жилището.
Ако имате възможност и желание да помогнете на Светлозар, това са данните на дарителската сметка:
Общинска банка
IBAN: BG26 SOMB 9130 1036 6611 02
BIC: SOMBBGSF
Титуляр: Светлозар Николов Дончев
За потребителите на Revolut, дарения се приемат на @svetloehzp.
За материални дарения под формата на храна и дрехи, желаещите могат да се свържат директно със Светлозар на телефон 0877 717 471.
