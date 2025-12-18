Откраднаха колата и инвалидната количка на тежко болен самотен баща на две деца

кадър: Бтв

Самотен тежко болен баща остана без кола и инвалидна количка след кражба.

Светлозар Дончев страда от болестта на Бюргер, предава Бтв.

Това е рядко заболяване, което води до ампутации на крайниците. Без инвалидната си количка той остава прикован за леглото, а 13-годишният му син се грижи за него.

Мъжът се нуждае от средства за нова количка и за лекарства и наем на жилището.

Ако имате възможност и желание да помогнете на Светлозар, това са данните на дарителската сметка:

Общинска банка

IBAN: BG26 SOMB 9130 1036 6611 02

BIC: SOMBBGSF

Титуляр: Светлозар Николов Дончев

За потребителите на Revolut, дарения се приемат на @svetloehzp.

За материални дарения под формата на храна и дрехи, желаещите могат да се свържат директно със Светлозар на телефон 0877 717 471.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!