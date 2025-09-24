Откраднаха колата на жена от автомивка и я изкараха виновна

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Отивате на автомивка, някой ви забърсва колата и накрая ви я отнемат за 6 месеца, защото сте допуснали някой неправоспособен водач да я управлява. Точно това се случва с Мирослава Митова.

Тя оставя колата си да я измият, но малко след това служител от автомивката я запалва и бяга с нея. Шофьорът е без книжка и е установен след 20 минути, като полевия тест е установил, че той и неговите спътници вътре са употребили наркотици.

След като по колата има щети, за покриването на които са нужни 2000 лева, Мирослава решава да си купи нова кола, тъй като е с малко дете и не може без автомобил.

За капак обаче, тя получава заповед за принудителна административна мярка, с която дерегистрират колата и й свалят номерата, защото е допуснала неправоспособен водач да я управлява.

Мирослава обжалва постановлението, е пред Нова Тв разкри, че всички от автомивката са се покрили и никой не й оказал съдействие. А доколкото тя е разбрала, крадецът още работи там.

В крайна сметка този пълен абсурд завърши с щастлив край. Румен Бахов обяви пред Мирослава, че заповедта е отпаднала и тя отново може да кара колата си, след като я ремонтира.

