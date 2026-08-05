Откраднаха количката на прикован към леглото мъж в Стара Загора

Пиксабей

Една история за доброто. 44-годишният Стефан от Стара Загора, който страда от множествена склероза, е прикован на легло.

Единственият му начин да излиза навън е със специализирана електрическа количка тип скутер.

Преди седмица обаче неизвестен извършител открадна количката му, паркирана пред дома му в центъра в Стара Загора, предаде БГНЕС.

Така Стефан остава пет дни прикован на леглото без възможност да напусне дома си.

"Обадих се на полицаите“, заяви мъжът. Заради липсата на количка, заболяването на Стефан прогресира и както самият той казва: „Сковах се още повече“.

В отчаянието си Стефан решава да се обади на кмета Живко Тодоров. Само няколко часа по-късно Стефан вече отново има количка и може да излиза навън.

Въпреки болката и преживяното, Стефан не таи омраза. Вместо това той отправя послание към човека, откраднал количката му или както самият той го описа, към онзи отнел му свободата: „Да е жив и здрав“.

Редактор "Екип на Петел",

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