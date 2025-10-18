Откраднаха оборудването на спасителите в Елените

кадър: Нова тв

Посегнаха на оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс Елените и участваха в гасенето на пожари. Голяма част от техниката и екипировката им са задигнати. Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ, предава Нова тв.

Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив. Помещението, което използват, е разположено в блок 91 в жилищен район „Тракия”.

„Четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос”, разказа Лазар Радков от „Капачки за бъдеще”.

Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци.

„Липсват ни шлангове, медицинска раница, шатра, апарати за кръвно – екипировка, с която сме помагали”, обясни той за Нова.

Всичкото това оборудване е закупено със средства на дарители.

Ако искате да помогнете на доброволците, може да го направите:

IBAN: BG67UNCR70001523100818

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ

Основание: ДАРЕНИЕ СКБ ПЛОВДИВ

