Откраднаха оборудването на спасителите в Елените
Посегнаха на оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс Елените и участваха в гасенето на пожари. Голяма част от техниката и екипировката им са задигнати. Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ, предава Нова тв.
Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив. Помещението, което използват, е разположено в блок 91 в жилищен район „Тракия”.
„Четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос”, разказа Лазар Радков от „Капачки за бъдеще”.
Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци.
„Липсват ни шлангове, медицинска раница, шатра, апарати за кръвно – екипировка, с която сме помагали”, обясни той за Нова.
Всичкото това оборудване е закупено със средства на дарители.
Ако искате да помогнете на доброволците, може да го направите:
IBAN: BG67UNCR70001523100818
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ
Основание: ДАРЕНИЕ СКБ ПЛОВДИВ
