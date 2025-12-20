Откраднаха приборите от Елисейския дворец

снимка pixabay

Служителят, отговарящ за сребърните прибори на френския президент, и още двама мъже ще бъдат съдени по подозрение в кражба на порцелан и други скъпи прибори за хранене, съобщава прокуратурата в Париж.

Елисейският дворец, официалната резиденция на президента, е съобщил за изчезването на сребърни прибори и прибори за хранене, използвани за държавни вечери и други събития, като стойността на изчезналите предмети се оценява на между 15 000 и 40 000 евро, съобщи прокуратурата, цитирана от Ройтерс. Прокурорите заявиха, че пазачът на сребърните прибори и неговият партньор са били арестувани на 16 декември по подозрение в кражба. Те заявиха, че друг мъж е бил арестуван по подозрение в притежание на крадени вещи. Пълните им имена не са били оповестени поради френските обичаи за защита на личните данни.

Френското президентство не отговори веднага на искането за коментар.

Интервюта с президентския персонал насочват подозренията към Томас М., чиито подозрителни корекции в инвентара надолу изглежда са предвиждали бъдещи кражби, заявиха прокурорите.

Те заявиха, че около 100 предмета са били открити в личния шкаф, колата и дома на Томас М., включително медни съдове, порцелан от Севр и чаши за шампанско от Бакара.

Разследващите са открили табела с печат на военновъздушните сили и пепелници в профила му във Vinted, заявиха прокурорите. Vinted не отговори веднага на искането за коментар. Френският вестник Le Parisien, който пръв съобщи за случая, посочи, че Гислен М. е работил като охранител в музея Лувър, като цитира думите на адвоката му, че мотивът на клиента му за предполагаемото участие е била "страстта" му към редки антични предмети, предаде БТВ.

Съдът му е забранил да се връща на работа в Лувъра до приключването на съдебния процес, съобщава вестникът. Музеят и прокуратурата не са отговорили веднага на искането за коментар по случая. Музеят претърпя своя собствена грандиозна кражба на бял ден през октомври, когато крадци, маскирани като строителни работници, откраднаха безценни предмети от френските кралски бижута, което предизвика дебат за стандартите за сигурност в забележителностите на страната.

Фабриката за порцелан в Севр, един от основните доставчици на Елисейския дворец, е идентифицирала редица предмети на аукционни уебсайтове, съобщиха прокурорите, добавяйки, че някои от тях са били върнати.

Съдебният процес е насрочен за февруари.

