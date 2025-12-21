Откриха 11-годишно дете, изчезнало в Бургас
Снимка: ОДМВР-Бургас
11-годишно бургазлийче, изчезнало непосредствено след тренировка по борба в следобедните часове на 19 декември, е открито и върнато в семейна среда днес в добро здравословно и физическо състояние. Това съобщават от ОД на МВР - Бургас.
Момчето тренирало в спортен център в комплекс "Славейков", като при приключване на заниманието вместо да се прибере в дома си, разположен в централната градска част, самоволно слязло в района на комплекс "Зорница", насочвайки се в посока зала "Бойчо Брънзов".
Часове по-късно е обявено за общодържавно издирване от роднините си, като донякъде маршрута му е уточнен чрез близкоразположени камери за видеонаблюдение.
Ангажираните полицейски служители осъществили множество оперативно-издирвателни действия, като днес случаен гражданин, разпознал малолетния (по снимки във фейсбук групите) и алармирал Първо Районно управление - Бургас.
Бургазлийчето е отведено в полицията и впоследствие предадено на майка му, уточняват от ОД на МВР. Работата по случая продължава.
