Откриха 17-годишно момиче, обявено за издирване

Снимка: МВР

Полицията в Радомир откри 17-годишно момиче, обявено за издирване. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Непълнолетната е била в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в радомирското село Дрен, като е напуснала жилището на 4 август т.г.

Служители от Районно управление - Радомир са предприели действия по установяването ѝ. Момичето е открито в апартамент в жилищен комплекс "Арката" в Радомир. При последвал личен обиск полицаите са открили и иззели от нея пликче, съдържащо суха зелена листна маса, реагирала на канабис при направен полеви наркотест.

От полицията в Перник поясниха за БТА, че непълнолетната е предадена на служителите от социалната институция в село Дрен, а по случая е образувана преписка за притежаване на наркотични вещества. Работата по случая продължава.

