Откриха 198 контрабандни пистолета в товарен автомобил на МП "Лесово"

Снимка: Агенция "Митници"

Митническите служители на Митнически пункт "Лесово" задържаха 198 контрабандни пистолети и 120 пълнители за патрони, укрити в товарен автомобил.

На 18 май на МП "Лесово" пристига на входящо трасе в страната товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин с инициали Й.Г. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България.

След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.

Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнители за патрони, съобщават от Агенция "Митници".



Контрабандните пистолети и пълнители са иззети. Образувано е досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Престъплението е квалифицирано по чл.242, ал.1, б. „г“ от НК.

Турският гражданин Й.Г. е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

