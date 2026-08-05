Откриха 20 палета с близо 3200 флакона райски газ с неясен произход

Снимка ОДМВР-Бургас, илюстративна

Открити са 20 палета с близо 3200 флакона райски газ с неясен произход, съобщи на брифинг Делян Динев, началник на сектор в отдел „Икономическа полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи. В акцията в околностите на столицата са участвали служители на СДВР, Агенция „Митници“ и Областната дирекция за безопасност на храните – София. В съседно помещение на този склад е открито и голямо количество хранителни добавки, също с неясен произход, добави Динев, цитиран от БТА.

Той обясни, че към момента няма задържани, има данни само за съхранението на въпросните продукти. Предстои да се изясни техния произход, как са влезли, кой е трябвало да ги получи и какво е било предназначението им – дали за хранителната индустрия, или сивия сектор, каза още Динев.

Мястото не разполага с регистрация по реда на Закона за храните, като складова база. Не следва там да има каквито и да е храни или хранителни добавки. Това е първото и основното нарушение. Тепърва ще се установява коя е фирмата, каза Бистра Иванова от Българската агенция по безопасност на храните.

Редактор "Екип на Петел",

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