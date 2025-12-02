Откриха 25-годишния Станко в района на Бузлуджа

Снимка: ОДМВР-Стара Загора

Издирваният от ОДМВР – Стара Загора 25-годишен Станко Скечелиев от село Копринка е открит в района на т.нар. „факли“ под връх Бузлуджа от горски служители преди минути.

Станко е в добро състояние, съобщава presstv.bg.

Момчето беше в неизвестност от нощта на 25 срещу 26 ноември 2025 г., след което бе обявено за общодържавно издирване по молба на близките му.

На място са пристигнали екипи на полицията и медицински специалисти, които са оказали необходимата помощ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!