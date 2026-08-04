Откриха 300 хил. евро в домовете на задържаните при акцията в лаборатория за производство на фентанил в София

Снимка: МВР

Открити са 300 000 евро в домовете на задържаните при акцията в лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал "Факултета", съобщиха за БТА от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Те допълниха, че действията по разследването продължават през нощта и утре.

От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, съобщи на брифинг по-рано днес изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Любомир Николов във връзка с акцията на ГДБОП кв. "Факултета". Той обясни, че в базата има прекурсори и готов фентанил, като са били произвеждани между 6 и 10 кг на ден. Николов добави, че работата по случая е започнала през април.

Трима души са задържани, след като са се опитали да се оттеглят с кола. Те са криминално проявени, на възраст между 42 години и 53 години, познати са на полицията във връзка с наркотици. При действията на полицията в страната са задържани още четирима души, каза още Любомир Николов.

Редактор "Екип на Петел",

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