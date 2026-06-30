Откриха 7-годишно момиче от Кърджали мъртво в Турция

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Anatolianpride, Уикипедия

7-годишната Никол от град Кърджали е открита мъртва в жилищен имот, пише News24sofia.eu. По първоначална информация на местни източници ни детето е живеело заедно с майка си и нейния съпруг – турски гражданин, който притежавалпритежава имот в Адана.

Полицията е задържала родителите, докато разследва обстоятелствата на смъртта.

Според местни източници на медията ни момичето е било оставено заключено само в къщата по време на изключително високите температури, докато родителите му отсъствали. Предполага се, че детето е загинало вследствие на продължително излагане на непоносимата жега в затвореното жилище.

Трагедията излязла наяве, след като съседи забелязали, че от дома не се чуват никакви звуци, а детето не е виждано дълго време. Те незабавно подали сигнал до полицията. При пристигането си на място униформените открили безжизненото тяло на 7-годишната Никол.

Родителите на Никол са задържани и остават под полицейска охрана, докато разследващите събират доказателства и разпитват свидетели. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която ще даде окончателен отговор за причината за смъртта.

Очаква се турските власти да излязат с официална информация по случая.

Редактор "Екип на Петел",

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