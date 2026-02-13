Откриха 76-ото издание на "Берлинале", 22 филма се борят за „Златна мечка“

кадър: Нова тв

За 76-и път беше открит Берлинският международен филмов фестивал - едно от най-престижните киносъбития в света. Тази година 22 филма ще се състезават за голямата награда „Златна мечка“, като победителя ще бъде избран от международно жури с участници от Европа, Азия и Съединените щати.

Малко преди официалното откриване председателят на журито Вим Вендерс заяви, че филмите могат да променят света, но не и решенията на правителствата. По думите му силата на киното е в това, че влияе върху начина, по който хората възприемат собствения си живот и света около тях.

„Ако гледате новините, всъщност не научавате много. Но когато излезете от киносалона, знаете много повече. Виждате човека в неговото положение, виждате страданието му и как би искал да живее. Киното има изключителната способност да бъде състрадателно и съпричастно. Новините не са съпричастни. Политиката не е съпричастна. Но филмите са и това е нашият дълг“, заяви Вендерс.

Фестивалът беше открит с афганистанската драма „No Good Men“, посветена на живота в Кабул след завръщането на талибаните на власт – избор, който поставя акцент върху актуалните глобални теми и човешките съдби зад политическите събития.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!