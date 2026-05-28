Откриха Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

42-ото Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна беше официално открито с впечатляваща церемония, изпълнена с емоция, блясък и силно послание към цяла Европа. Морската столица отново се превърна в сцена на красотата, таланта и спорта, посрещайки най-добрите гимнастички на континента.

Президентът на Европейския съюз по гимнастика Фарид Гаибов даде официалния старт на шампионата, а сред официалните гости на церемонията бяха кметът на Варна Благомир Коцев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на БОК Весела Лечева, президентът на нашата федерация по худ.гимнастика Илиана Раева, президентът на федерацият по спортна гимнастока Красимир Дунев, както и още редица официални лица и гости в залата.

Преди началото на церемонията бяха прочетени клетвите от името на състезателите, съдиите и треньорите – символ на честната игра, уважението и духа на спорта, които ще съпътстват надпреварата във Варна.

За официалното откриване приветствени слова към участници и публика отправиха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и кметът на Варна Благомир Коцев, които подчертаха значението на шампионата за България и за града-домакин.

Истинска наслада за зрителите обаче се превърна артистичната програма по откриването. Със зрелищна хореография, впечатляващи светлинни ефекти, музика и изпълнения, танцьорите превърнаха церемонията в истински спектакъл. Публиката в залата аплодира дълго видяното, а атмосферата беше изпълнена с енергия, красота и вдъхновение.

Така Варна официално даде начало на 42-ото Европейско първенство по художествена гимнастика – шампионат, който обещава дни, изпълнени с емоции, класа и незабравими изпълнения на най-добрите гимнастички в Европа.

