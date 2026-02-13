Откриха STEM център с четири кабинета във варненското Спортно училище

Снимка: Спортно училище „Георги Бенковски“

В Спортното училище „Георги Бенковски“ във Варна бе открит STEM център с четири стаи.

Идеята за центъра е разработена през миналата година, направен е ремонт на инфраструктурата, доставено е обзавеждане и оборудване. Децата вече реално могат да влязат и да учат и работят в този център по различни предмети, каза за БТА заместник-директорът на училището Анна Янчева.

Тя допълни, че финансирането на центъра е по европейски проект за иновации и създаване на STEM центрове по Плана за възстановяване и устойчивост.

С част от средствата са извършени строително-монтажните работи, с друга част е осигурено обзавеждане, а с най-голямото перо от средствата са закупени нови технологии от много висок клас, с които децата могат да изучават различни предмети, обясни Янчева. Тя уточни, че става въпрос за VR очила, дигитални дисплеи, таблети, компютри, учебни таблети, подкаст студио и много други.

Откритият днес център е първият в училището, но ако има финансиране, ръководството е готово да кандидатства и за следващ, защото децата са въодушевени и ще е хубаво да продължим да инвестираме в това, каза още заместник-директорът .

В момента в Спортното училище се обучават повече от 600 деца от пети до дванадесети клас.

