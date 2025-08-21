Откриха баба Кръстина, изчезналата преди дни в Средна гора

снимка: МВР

Откриха изчезналата в Средна гора 78-годишна жена. Баба Кръстина беше обявена за общодържавно издирване, след като не се прибрала от паша със стадото си животни. Жената е жива.

В издирването ѝ се включиха полицаи, доброволци. Тя беше търсена с дрон и термокамера, предаде Нова телевизия.

Жената бе открита дехидратирана, но в добро здраве, като разказа, че паднала в дере. В издирването се включваха ежедневно 60 полицаи и доброволци. Тя сподели, че не е яла от дни и е благодарна на спасителите си.

