Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на лек автомобил

Снимки: Агенция "Митници"

Близо 6 кг марихуана в газова бутилка на лек автомобил откриха служители на отдел „Борба с наркотрафика“ на МП Капитан Андреево.

На 25 август на пункта пристига лек автомобил „Ауди“ с български регистрационен номер, управляван от български гражданин, който пътува сам от България за Турция. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани зони с подозрение за укрити забранени стоки.

При последвалата физическа проверка е включено и митническо куче Рая, обучено да надушва наркотици, което се насочва към газова бутилка, монтирана в багажното отделение на мястото на резервната гума на автомобила.

След демонтаж на бутилката митническите служители откриват 47 полиетиленови пакета със суха зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показал реакция за марихуана. Наркотичното вещество е с общо бруто тегло 5,900 кг и на стойност по цени за нуждите на съдебната система 94 400 лева (48 265,95 евро), съобщават от Агенция "Митници".

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!