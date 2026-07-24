Откриха бомба в кола, преминавала близо до границата със Северна Ирландия

Пиксабей

Ирландската полиция разпитва двама души във връзка с потенциални престъпления срещу държавата, след като полицейски служители спряха автомобил в близост до границата със Северна Ирландия, в който според националната обществена телевизия РТЕ е имало бомба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Днес полицията съобщи, че инцидентът е станал преди два дни и че служителите са поискали съдействие от екипа за обезвреждане на взривни устройства на армията, след като са спрели автомобила.

Екипът за обезвреждане на взривни устройства приключи проверката на превозното средство, резултатите от която не се оповестяват поради оперативни съображения, се посочва в изявлението на полицията.

Проверката е потвърдила, че в автомобила е имало бомба, за която полицаите смятат, че е била пренасяна през границата с цел извършване на атентат в Северна Ирландия.

Шофьорът на превозното средство, жена на около 20-годишна възраст, беше арестувана и все още се намира в ареста. В рамките на разследването беше задържан и мъж на около 40 години.

Автомобилът е бил спрян за проверка в близост до град Карикмакрос в графство Монахан, който се намира на около 10 километра от границата между Република Ирландия и Северна Ирландия.

Редактор "Екип на Петел",

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