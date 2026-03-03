Откриха човешки кости край село Понор

Снимка: Булфото

Намерени са човешки кости в района на село Понор, в близост до бившето поделение. Това научи Нова телевизия от свои източници.

По неофициална информация останките са на жена, а на мястото са открити и гилзи.

Костите все още не са идентифицирани официално. Към този час не е поискано извозването им.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!