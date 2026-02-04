Откриха човешки крайници в Северния парк в София
Булфото
Няма информация от полицията
Останки от човешки крайници са били открити в Северния парк в София в неделя. Това става ясно от медийни публикации. Към този момент не е ясно какво точно се е случило.
По първоначални данни става въпрос за мъж, а документи не са намерени.
Най-вероятно тялото е престояло доста време на въпросното място, преди да бъде намерено.
За случая е станало ясно, след като минувач е бил наблизо и е усетил лоша миризма, пише Фокус, предаде Novini.bg.
Все още няма официална информация от столичната полиция за случая.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!