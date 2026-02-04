Откриха човешки крайници в Северния парк в София

Булфото

Няма информация от полицията

Останки от човешки крайници са били открити в Северния парк в София в неделя. Това става ясно от медийни публикации. Към този момент не е ясно какво точно се е случило.



По първоначални данни става въпрос за мъж, а документи не са намерени.

Най-вероятно тялото е престояло доста време на въпросното място, преди да бъде намерено.

За случая е станало ясно, след като минувач е бил наблизо и е усетил лоша миризма, пише Фокус, предаде Novini.bg.



Все още няма официална информация от столичната полиция за случая.

