Откриха човешки останки при ремонт в имот в свищовското село

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Човешки останки са открити при ремонтни дейности в имот в свищовското село Българско Сливово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Костите са иззети, предстои да им бъдат направени експертизи, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

В началото на месеца жител на Свищов откри човешки останки в основата на четириметров скат.

Редактор "Екип на Петел",

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