Откриха човешки останки при ремонт в имот в свищовското село
Булфото
Човешки останки са открити при ремонтни дейности в имот в свищовското село Българско Сливово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Костите са иззети, предстои да им бъдат направени експертизи, допълниха от полицията.
По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.
В началото на месеца жител на Свищов откри човешки останки в основата на четириметров скат.
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