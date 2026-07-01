Откриха човешки останки в комина на училище

Снимка Пиксабей

Разследващи в Ню Йорк претърсиха във вторник училище в квартал Куинс, след като в комина ѝ бяха открити човешки останки, съобщи полицията.

Според полицейското управление на Ню Йорк , около 9:00 ч. сутринта служители са се отзовали на сигнал, подаден на телефон 911, за възможни човешки останки в училището в квартал Глендейл, пише ABC News.

Сигналът е бил подаден от специалист по борба с вредителите, който работел в сградата на училището, след като усетил силна неприятна миризма, съобщиха полицейски източници пред телевизия WABC. При последвалата проверка разследващите открили човешките останки в комина на сградата.

Към 14:45 ч. във вторник самоличността на починалия все още не е установена, а причината за смъртта остава неизвестна, съобщиха от полицията.

Разследването продължава.

Училището е било затворено за лятната ваканция заради строителни дейности и по време на откриването на останките в сградата не е имало ученици, уточниха от Департамента по образование на Ню Йорк.

„Това откритие е изключително тревожно и обезпокоително. Полагаме необходимите усилия, за да осигурим подкрепа на цялата училищна общност, докато полицейското управление на Ню Йорк провежда разследването“, се казва в изявление на Департамента по образование, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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