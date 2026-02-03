Откриха дигитален клуб в Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна

Снимка: Гугъл мапс

В Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ беше официално открито ново пространство за дигитално приобщаване, достъп до информация и обучения. Дигиталният клуб е част от национална инициатива, насочена към подкрепа на образованието и развитието на дигиталните умения в условията на цифров преход.

Клубът предлага свободен и безплатен достъп за всички граждани, които желаят да развият или надградят своите дигитални компетенции. Инициативата е насочена към хора с ограничен достъп до техника и интернет, възрастни граждани, представители на уязвими групи, безработни лица, както и към всеки, който прави първи стъпки в дигиталната среда.

Дигиталният клуб функционира и като точка за достъп до електронни ресурси и обучения, включително платформи за развитие на дигитални умения, онлайн курсове и възможности за самостоятелно обучение.

Изграждането на Дигиталния клуб е реализирано по проект „Създаване на дигитален клуб в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, по Процедура BG-RRP-1.024 „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, в рамките на инвестиция „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ от Плана за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

