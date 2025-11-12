Откриха дива форма на детски паралич в Германия

Снимка: Пиксабей

Дива форма на вируса, причиняващ полиомиелит (детски паралич) беше открита в проба от отходни води в Германия, съобщи институтът "Роберт Кох", главната германска публична институция по здравеопазване, цитирана от Ройтерс.

Това представлява пречка към пълното изкореняване на смъртоносната болест в световен мащаб, посочват от агенцията.

"Див полиомиелитен вирус от тип 1 е бил открит в проба от отходни води в Германия", гласи официалното съобщение на института, предава БТА.

Резултатите се появяват след повече от 30 години след последните регистрирани инфекции с подобна форма на вируса на полиомиелита и бележат първото откритие на тази форма на вируса в проба, взета от околната среда от началото на рутинните проверки през 2021 г.

