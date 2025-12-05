Откриха домашна нарколаборатория в Бургас
Снимки: ОДМВР-Бургас
Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския квартал "Победа".
На 4 декември около 11:20 ч. полицейски служители извършват претърсване в двуетажна постройка на улица "Велека" № 11 в квартала. Имотът се обитава от 45-годишен бургазлия, който е известен на полицията.
При огледа униформените откриват вещества и материали, използвани за производство на наркотици – две бутилки с кислол, бутилка с люспи за почистване, корселин, йод, ацетон, както и червено прахообразно вещество, идентифицирано като фосфор.
Намерени са още електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 грама и около 20 грама амфетамин.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава.
