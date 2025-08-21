Откриха древен некропол в центъра на София

Булфото

Част от Източния некропол на Антична Сердика е открит от археолози под сградата на Националната художествена академия. Работата на екипа стартира на 11-ти август и само за десет дни са открити 13 антични погребения. Сред една от най-значимите находки е женско погребение с бронзови гривни и стъклени сандъчета, разположени около тялото.

Работата на археолозите не пречи на реставрацията на Академията, която се извършва паралелно, предаде Нова телевизия.

Първите гробове са засечени още когато е започнала да се изгражда самата столица София като град. Те са знаели къде се погребват и е използван дълъг период от време, в рамките на три века, в които те са се погребвали и препогребвали”, каза Елена Николова, ръководител на археологическия екип.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!