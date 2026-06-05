Откриха дрога за 4 млн. евро укрита в камион на "Дунав мост"
Снимка МВР
Дрога за 4 милиона евро задържаха в Русе. При проверка на товарен автомобил на граничния пункт "Дунав мост" служители на ГДБОП са открили 400 кг марихуана, разпределени в 80 кашона, укрити в тайник.
Арестувани за контрабандния канал са петима българи от Монтана, Плевен, Петрич и Перник, както и гражданин на Хондурас.
В хода на разследването е установено, че групата е превозвала мигранти от България за Испания, а от Испания е пренасяла марихуана. От 2025 г. досега са извършили 6 такива курса. Част от наркотиците са били предназначени за Турция.
Трима от участниците, както и мъжът от Хондурас са криминално проявени. Окръжната прокуратура в Русе е повдигнала обвинения на всеки един от групата, пише tribune.bg.
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