Откриха двама мъртви гърци в Хисаря

Булфото

Двама гърци са открити мъртви тази сутрин в къща в град Хисаря. Сигналът е подаден от съседи, които в продължение на няколко дни не виждали никакво движение, въпреки, че лампите светели.

Полицията направила проверка и се натъкнала на двата трупа. Мъжете са на възраст около 70 години, а смъртта им вероятно е настъпила преди 5-6 дни. Единият от тях е женен за българка, а другият е негов братовчед, който пристигнал в Хисаря на гости.

Смята се, че причината за смъртта им е изтичане на газ от бутилка в домакинството.

Разследването продължава, предаде dnes.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!