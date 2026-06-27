Откриха две гигантски планети, по-леки от захарен памук

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Астрономи откриха двойка големи планети с размерите на Юпитер, чиято плътност е по-ниска от тази на захарния памук – т.нар. планети „суперпух”, съобщи „Асошиейтед прес”, цитирана от БТА.

Тази двойка екзопланети обикаля около звезда на 1110 светлинни години от Земята. Те са най-големите планети с толкова ниска плътност, откривани някога. Това ги прави най-леките известни космически тела с такъв размер, обяснява Джордж Дрансфийлд от Оксфордския университет.

„Тези две планети имат плътност, съпоставима с топка пяна за бръснене, току-що излязла от флакона”, допълва изследователката. Тя и нейният екип описват откритията си в научното списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Дрансфийлд предполага, че тези пухкави и ефирни светове вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали небесата им са облачни – а не в розовите нюанси на захарния памук. Те най-вероятно са съставени предимно от водород и хелий. Все пак ще бъдат необходими последващи наблюдения с космическия телескоп на НАСА „Джеймс Уеб”, за да се потвърди химическият им състав.

Засечени през последното десетилетие от спътника TESS на НАСА, двете „пухкави” планети се намират в южното съзвездие Летяща риба (Volans). Учените са проучили техните орбити с помощта на наземни телескопи, за да определят плътността им. За сравнение – Юпитер е до 35 пъти по-плътен от тях. Една светлинна година се равнява на близо 9,7 трилиона километра.

Смятани за редки в Космоса, планетите „суперпух” вероятно се формират в диска от газ и прах около новородени звезди, където количеството на газа надвишава това на праха. С течение на времето те губят голяма част от този материал и се свиват още повече.

По данни на НАСА до момента са потвърдени близо 6300 планети извън нашата Слънчева система. По-малко от 40 от тях обаче са от типа „суперпух”, уточнява Дрансфийлд. „В крайна сметка, изучавайки екзотични системи с редки типове планети, ние добавяме нови парчета към пъзела на планетарното формиране и научаваме повече за нашето място в Космоса”, категорична е тя.

Редактор "Екип на Петел",

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