Откриха двете момчета, блъснали с тротинетка 2-годишното дете в Русе

Полицията в Русе установи двете непълнолетни момчета, блъснали с електрическа тротинетка 2-годишно дете в центъра на града, без дори да спрат и да проверят какво е състоянието му, предава БНТ.

Пострадалото дете се е разминало с хематом на главата, но разпространеният в социалните мрежи клип от Йордан Златев предизвика вълна от недоволство.

Камера на Община Русе също запечатва гонка между две тротинетки, които профучават с бясна скорост между пешеходците. Върху втората са две момчета, които помитат невръстното дете. То изхвърча на половин метър, а младежите на 15 и 16 години продължават по пътя си.

„Пътна полиция започна да работи по случая. Те установиха кои са лицата, задържани са превозните средства, санкционирани са лицата", каза Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“.

Още от миналата година има забрана за електрически тротинетки в центъра на Русе. Тя обаче не се спазва.

След инцидента полицията и общината започнаха акция. Иззети са седем тротинетки.

„Миналата година сме правили три такива полицейски операции. Малчуганите, когато видеха униформени в центъра, спираха, слизаха, някои бягаха, но имаше ефект – краткотраен“, заяви ст. инспектор Ивайло Топалов, началник на Общинска полиция – Русе.

За последните два месеца служителите на реда са съставили 14 акта на нарушители с тротинетки, включително и на родители на непълнолетни. Платени са обаче само четири глоби. Санкцията е 250 евро.

