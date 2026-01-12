Откриха фалшива банкнота от 100 евро в оборота на денонощен магазин в Казанлък

стопкадър: PressTv

Собственикът на нонстоп магазин в Казанлък Радослав Христов, открива в оборота изключително качествен фалшификат на банкнота от 100 евро. „Вероятно има група, която пласира парите“, заяви той, цитиран от PressTv.

Ето и разказът му: При направа на проверка на отчета на момичето, което е било нощна смяна, се усъмнихме в една от банкнотите, които са подали едни клиенти. Ето я банкнотата, има на пръв поглед абсолютно всички необходими знаци, които могат да заблудят човек без проблем. На пипане хартията вече се усеща и при по-подробна проверка се забелязва, че е по-гладка.

Въпросното лице си е купило една кутия цигари и чипс. Първо е влязло в обекта с качулка, после сваля качулката. Лицата не са от ромски произход. Най-вероятно са хора, които са тръгнали да пръскат пари, тъй като това нещо се е случило в тъмната част – в 1:10 днес през нощта. Няма време за реакция, няма как да се реагира, да се провери бързо. Бързали са.

Момичето е погледнало доколкото може да прецени, но като за първи път сблъсък с подобна банкнота, съответно крайният резултат е ето това. В момента чакаме полицията, група, за да може да спасим колкото може повече хора, защото въпросните лица най-вероятно цяла нощ са вървели из града и са разпространявали фалшиви банкноти и не се знае още колко търговски обекти ще са ощетените. Тъй като днес е неделя, тепърва най-вероятно доста собственици на магазини, на търговски обекти ще правят проверки и отчети следващите дни, така че да внимават всички.

