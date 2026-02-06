Снимка: Пиксабей, илюстративна

Откриха голямо количество използвани гилзи до закусвалня в Сандански, съобщиха от полицията.

На 5 февруари е подаден сигнал за намерените гилзи.

Установени са около 19 използвани гилзи от халосни патрони, посочва Дарик.

За случая е уведомена прокуратурата и се води разследване.

