Откриха голямо количество използвани гилзи до закусвалня в Сандански
06.02.2026 / 10:29 0
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Откриха голямо количество използвани гилзи до закусвалня в Сандански, съобщиха от полицията.
На 5 февруари е подаден сигнал за намерените гилзи.
Установени са около 19 използвани гилзи от халосни патрони, посочва Дарик.
За случая е уведомена прокуратурата и се води разследване.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!