Откриха голямо количество райски газ в два автомобила край Черноморец

Снимка: ОД на МВР - Бургас

Голямо количество райски газ и балони са намерени и иззети от два леки автомобила край Черноморец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. И двете коли са със софийска регистрация. В тях са открити повече от 50 кашона с флакони и индивидуално опаковани такива. Количеството е повече от 300 килограма, посочва БТА.

И в двата автомобила са открити множество балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие. Откритите вещи са иззети и задържани. Образувана е преписка с цел установяване произхода на райския газ.

Преди седмица голямо количество райски газ беше иззето от гараж към вилна постройка край несебърското село Кошарица. Конфискувани бяха 20 кашона с по шест флакона райски газ, всеки от които с вместимост 670 грама, както и 18 двулитрови флакона.

